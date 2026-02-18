ЗАРЕЖДАНЕ...
|Много нов сняг в Родопите
Пътищата в областта са проходими при зимни условия, съобщи за ФОКУС дежурният в Областно пътно управление – Смолян. Заради снегопочистване е ограничено движението за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Превала“ и "Рожен“ както и по пътищата Батак – Доспат и Михалково – Девин.
Техниката е на терен, почиства и обработва пътните настилки. Има сигнали за паднали дървета от тежкия сняг, както и за опасно надвиснали над различни пътни участъци. Търси се съдействие на екипи на пожарната, за да се остранят и да не създадат предпоставки за произшествия.
В Пампорово новата снежна покривка е 25 см, а общата е 65 см, съобщиха от Планинската спасителна служба в курорта. Времето е облачно и ветровито, а температурата на въздуха е минус 8 градуса. Ски зоната в Пампорово е отворена за любителите на зимните спортове.
