Много нов сняг в Родопите

© ФОКУС Между 15 и 20 см е новата снежна покривка по проходите и високите части в област Смолян, съобщи заместник областният управител на Смолян Андриян Петров. Засега няма информация за населени места без електрозахранване и затворени пътища, уточни той.



Пътищата в областта са проходими при зимни условия, съобщи за ФОКУС дежурният в Областно пътно управление – Смолян. Заради снегопочистване е ограничено движението за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Превала“ и "Рожен“ както и по пътищата Батак – Доспат и Михалково – Девин.



Техниката е на терен, почиства и обработва пътните настилки. Има сигнали за паднали дървета от тежкия сняг, както и за опасно надвиснали над различни пътни участъци. Търси се съдействие на екипи на пожарната, за да се остранят и да не създадат предпоставки за произшествия.



В Пампорово новата снежна покривка е 25 см, а общата е 65 см, съобщиха от Планинската спасителна служба в курорта. Времето е облачно и ветровито, а температурата на въздуха е минус 8 градуса. Ски зоната в Пампорово е отворена за любителите на зимните спортове.