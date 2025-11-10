© виж галерията Сериозни предупреждения издаде НИМХ за утре, 11 ноември, предава Plovdiv24.bg.



Оранжев код е в сила за областите Силистра, Русе, Габрово, Велико Търново и Стара Загора. Там са очаквани валежи от дъжд с количества 35-65 mm.



За други 12 области е издаден жълт код, отново заради очакван дъжд, но с количества до 35 mm.



