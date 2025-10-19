Много богат българин днес става на 64

© Емил Манолов Хърсев е български финансов експерт и бизнесмен. Роден е в Димитровград на 19 октомври 1961 г. Доцент е по банково дело в УНСС и собственик на "Хърсев КО“.



Емил Хърсев завършва немската гимназия в София. След това започва висшето си образование във ВИИ "Карл Маркс“ (днес УНСС), където се дипломира по специалността финанси. Защитава дисертация на тема "Еволюция на парите“ (1990).



Бил е подуправител на БНБ, член на борда на Булбанк, Минералбанк, Кредитна банка, БРИБ, МБИС в Москва.



През 2011 г. състав на Софийски районен съд оправдава Румен Касабов, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор за времето от април 1992 г. до октомври 1995 г. на БСИ "Минералбанк“ АД. Тогава са оправдани и останалите шестима подсъдими – Владимир Ташков, Кирил Николов, Асен Запрянов, Емил Хърсев, Живко Стоименов и Петко Праматаров – обвинени от прокуратурата, че с различни комбинации помежду им е предизвикан фалитът на банката. Те са обвинени в длъжностно престъпление, което предвижда от 3 до 10 години затвор. Като членове на Съвета на директорите седмината са посочени от обвинението като отговорни за източването на над 3 млрд. стари лева.



Днес е доцент по банково дело и банков мениджмънт в УНСС (от 1996), финансов и инвестиционен консултант и собственик на "Хърсев и КО“. Известен е с острия си език, критичността си и нетрадиционните си предложения. Коментарите му често предизвикват полемики в общественото пространство. Агент на бившата Държавна сигурност.



Емил Хърсев има съпруга на име Юлиана и две деца. И двете му дъщери са в семейния бизнес.