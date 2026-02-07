ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Мнение на експерт: Ако досега съм ходила 2 пъти на козметик, сега няма да отида, така се регулира пазарът
Автор: Цоня Събчева 10:50Коментари (0)626
©
България се намира в странна ситуация: икономиката е нараснала с на 3% през миналата година, средната заплата е скочила с 80% от 2019 година насам, но производителността изостава драстично, инвестициите са сред най-ниските в Европейския съюз, а бизнесът е потънал в корупция и бюрокрация. Това е оценката, която Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) дава на най-новия си икономически доклад за страната. И още нещо, въпреки че растежът на страната ни е 2 пъти по-висок от средния за Общността, при такива темпове ще се необходими 28 години, за да се сближим. Фактите в предаването "България, Европа и светът" по Радио ФОКУС коментира Даниела Везиева, бивш министър на икономиката и член на Стратегически институт за национални политики и идеи.

"Това, което те ни казват, на практика е следното: въпреки увеличението на заплатите административно, доходите на населението доближават едва 60% от доходите на всички останали от ОИСР, т.е. ние не нарастваме с тези темпове, за които говорихте преди малко. Другото, което ни казват, е, че ако ние не си плавно пребалансираме икономическия растеж от услуги към индустрия, то тогава ще ни трябва 28 години, за да настигнем средното ниво на страните в ОИСР", разчете фактите Везиева.

Трябва да се заложи на облекчаване на инвестициите, и то инвестиции в сферата на индустрията. Трябва да има и планиране на услугите във всяко населено място. Няма как в едно населено място със 100 хиляди човека да имаме стотици и салони, и козметични, и каквито искате, категоричен е експертът.

" От ОИСР коментират и инфлацията. 5% за миналото година, те казват, че за тази година прогнозата е 2,7% да бъде овладяла, но усещането на всички нас, които живеем в страната, е доста по-различно. Първо, защото цените се увеличиха преди да влезем в еврото от януари. Така че ние 6 месеца наблюдавахме това, и го изпитахме, не само го наблюдавахме. Така че това, което се случва в момента, ще е една изключително силна пазарна регулация. Т.е. аз ще си правя сметката дали да отида да пазарувам в магазин, където цените са 4 пъти по-високи или вериги, в където 4 пъти са по-високи, ще  намаля броя на покупките си, ще намаля броя на услугите, които ползвам. Ако досега съм ходила 2 пъти на козметик, сега няма да отида. И по този начин ще се регулира пазарът".

Везиева засегна и нуждата от структурни реформи в България и облекчаването на бизнеса.

"Една от препоръките на ОИСР е намаляване на административната тежест. В крайна сметка те тази препоръката трябва да я дадат и на самия Брюксел, защото регулациите идват оттам. А някъде ние си добавяме по още една, за да сме по католици от папата. Така че административната тежест рязко трябва да падне. Няма как едно разрешително да ни коства 2 месеца, за каквото и да било", заключи експертът.


Още по темата: общо новини по темата: 1888
07.02.2026 Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
07.02.2026 Ето как да попълним данъчните си декларации в евро
07.02.2026 На българското море, но с евро – какво да очакваме
07.02.2026 Икономисти: Наблюдаваме до 0,5% допълнителна инфлация от закръгляне на цените, която е по-видима при услугите
06.02.2026 81% от левовете са вече в историята
06.02.2026 Строителен инвеститор: Kъм момента се счита за по-изгодна покупката на жилище с ипотечен кредит
предишна страница [ 1/315 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и В...
08:33 / 07.02.2026
АПИ с предупреждение за няколко области
08:16 / 07.02.2026
БСП избера нов лидер
08:15 / 07.02.2026
В Пловдив температурите ще са необичайно високи
08:10 / 07.02.2026
НИМХ: Температурите през уикенда падат, ще вали сняг - ето къде
23:04 / 06.02.2026
Хиновски: Това води до по-големи суми във фактурите за ток!
20:38 / 06.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
10:22 / 06.02.2026
Разрушаването на автогара "Север" стигна до Министерството на културата
Разрушаването на автогара "Север" стигна до Министерството на културата
15:34 / 05.02.2026
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
10:21 / 06.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: