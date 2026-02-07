ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Мнение на експерт: Ако досега съм ходила 2 пъти на козметик, сега няма да отида, така се регулира пазарът
"Това, което те ни казват, на практика е следното: въпреки увеличението на заплатите административно, доходите на населението доближават едва 60% от доходите на всички останали от ОИСР, т.е. ние не нарастваме с тези темпове, за които говорихте преди малко. Другото, което ни казват, е, че ако ние не си плавно пребалансираме икономическия растеж от услуги към индустрия, то тогава ще ни трябва 28 години, за да настигнем средното ниво на страните в ОИСР", разчете фактите Везиева.
Трябва да се заложи на облекчаване на инвестициите, и то инвестиции в сферата на индустрията. Трябва да има и планиране на услугите във всяко населено място. Няма как в едно населено място със 100 хиляди човека да имаме стотици и салони, и козметични, и каквито искате, категоричен е експертът.
" От ОИСР коментират и инфлацията. 5% за миналото година, те казват, че за тази година прогнозата е 2,7% да бъде овладяла, но усещането на всички нас, които живеем в страната, е доста по-различно. Първо, защото цените се увеличиха преди да влезем в еврото от януари. Така че ние 6 месеца наблюдавахме това, и го изпитахме, не само го наблюдавахме. Така че това, което се случва в момента, ще е една изключително силна пазарна регулация. Т.е. аз ще си правя сметката дали да отида да пазарувам в магазин, където цените са 4 пъти по-високи или вериги, в където 4 пъти са по-високи, ще намаля броя на покупките си, ще намаля броя на услугите, които ползвам. Ако досега съм ходила 2 пъти на козметик, сега няма да отида. И по този начин ще се регулира пазарът".
Везиева засегна и нуждата от структурни реформи в България и облекчаването на бизнеса.
"Една от препоръките на ОИСР е намаляване на административната тежест. В крайна сметка те тази препоръката трябва да я дадат и на самия Брюксел, защото регулациите идват оттам. А някъде ние си добавяме по още една, за да сме по католици от папата. Така че административната тежест рязко трябва да падне. Няма как едно разрешително да ни коства 2 месеца, за каквото и да било", заключи експертът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1888
|предишна страница [ 1/315 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и В...
08:33 / 07.02.2026
АПИ с предупреждение за няколко области
08:16 / 07.02.2026
БСП избера нов лидер
08:15 / 07.02.2026
В Пловдив температурите ще са необичайно високи
08:10 / 07.02.2026
НИМХ: Температурите през уикенда падат, ще вали сняг - ето къде
23:04 / 06.02.2026
Хиновски: Това води до по-големи суми във фактурите за ток!
20:38 / 06.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Разрушаването на автогара "Север" стигна до Министерството на културата
15:34 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS