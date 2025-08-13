ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
Автор: Десислава Томева 16:06Коментари (0)108
©
Много млади хора започват трудовия си стаж тепърва. Важно е да знаят, че ако се разболеят в първите 6 месеца от започването на кариерата, няма да могат да излязат в платен болничен. Единствен вариант за тях е неплатения отпуск. "Фокус" направи справка със Закона, който е категоричен.

Право на парично обезщетение за времето на отпуск поради временна неработоспособност се придобива при наличието на следните условия:

– към деня на настъпване на временната неработоспособност лицето да е осигурено за общо заболяване и майчинство, т.е. да упражнява трудова дейност, която е основание за осигуряване и да са внесени или дължими осигурителни вноски върху получено, начислено или неначислено трудово възнаграждение;

– лицето да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.Това изискване не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст и за придобиване право на парично обезщетение за трудова злополука и професионална болест. Шестмесечният стаж може да бъде прекъснат или непрекъснат, да е положен при различни работодатели, като не е задължително да е положен непосредствено преди излизането на лицето в отпуск поради болест;

– да е разрешен отпуск поради болест, т.е. да е издаден болничен лист от органите на медицинската експертиза.


Още по темата: общо новини по темата: 548
13.08.2025 19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 за Киселова и 8-12 за депутатите
12.08.2025 Правителството с решение, засяга стотици хиляди българи и парите им
07.08.2025 Пенсиите на 7341 души са били под запор
07.08.2025 Много възрастни българи ще получат повече пари днес
06.08.2025 Държавата отпусна средства на Пловдив за три важни проекта
05.08.2025 Изчислиха колко трябва да бъде минималната работна заплата от 2026 г.
предишна страница [ 1/92 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Европейският модел прогнозира край на лятото след силен фронт
14:35 / 13.08.2025
Експерт: Банките вече не дават кредити на куцо и сакато. Има хора...
14:21 / 13.08.2025
Финансист показа касова бележка от бензиностанция на АМ "Тракия" ...
13:38 / 13.08.2025
Предложение: Повече родители да могат да работят дистанционно по ...
14:19 / 13.08.2025
"Тухла върху блато": Брокер сподели за един прост тест, който мож...
12:12 / 13.08.2025
Прокуратурата проверява АПИ заради шефските бонуси за над 2 млн. ...
12:13 / 13.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
На днешния ден в Асеновград е роден първият човек в света, който вдигна три пъти собственото си тегло
На днешния ден в Асеновград е роден първият човек в света, който вдигна три пъти собственото си тегло
20:06 / 11.08.2025
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
09:20 / 11.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: