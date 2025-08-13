ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
Право на парично обезщетение за времето на отпуск поради временна неработоспособност се придобива при наличието на следните условия:
– към деня на настъпване на временната неработоспособност лицето да е осигурено за общо заболяване и майчинство, т.е. да упражнява трудова дейност, която е основание за осигуряване и да са внесени или дължими осигурителни вноски върху получено, начислено или неначислено трудово възнаграждение;
– лицето да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.Това изискване не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст и за придобиване право на парично обезщетение за трудова злополука и професионална болест. Шестмесечният стаж може да бъде прекъснат или непрекъснат, да е положен при различни работодатели, като не е задължително да е положен непосредствено преди излизането на лицето в отпуск поради болест;
– да е разрешен отпуск поради болест, т.е. да е издаден болничен лист от органите на медицинската експертиза.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 548
|предишна страница [ 1/92 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Европейският модел прогнозира край на лятото след силен фронт
14:35 / 13.08.2025
Експерт: Банките вече не дават кредити на куцо и сакато. Има хора...
14:21 / 13.08.2025
Финансист показа касова бележка от бензиностанция на АМ "Тракия" ...
13:38 / 13.08.2025
Предложение: Повече родители да могат да работят дистанционно по ...
14:19 / 13.08.2025
"Тухла върху блато": Брокер сподели за един прост тест, който мож...
12:12 / 13.08.2025
Прокуратурата проверява АПИ заради шефските бонуси за над 2 млн. ...
12:13 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS