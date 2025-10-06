ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Млада софиянка духна в дрегера - оказа се много пияна, тестът за наркотици - положителен
Водачката била тествана за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби се оказали положителни – дрегерът отчел 2,48 промила алкохол, а извършеният наркотест показал наличие на амфетамин.
Дадена е кръвна проба за химичен анализ, съобщиха от пресцентъра на министерството на вътрешните работи в Смолян.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Краен срок за обновяването на сградния фонд поставя България пред...
10:35 / 06.10.2025
Днес обсъждат увеличението на минималната работна заплата
10:44 / 06.10.2025
Схемата, при която безработни получаваха по над 2000 лева на месе...
09:57 / 06.10.2025
До месец стартира голям сондаж в Черно море за търсене на газ
09:58 / 06.10.2025
Петков, Василев и Бориславова отидоха на разпит в КПК, "ДПС - Нов...
10:00 / 06.10.2025
Отново мечка в Доспатско! Този път се разходи по улиците в Бръщен...
09:59 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS