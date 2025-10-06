Млада софиянка духна в дрегера - оказа се много пияна, тестът за наркотици - положителен

© На 6 октомври около 00:40 часа на улица "Беломорска“ в Чепеларе полицейски служители спрели за проверка лек автомобил "Мерцедес МЛ 350“, управляван от 35-годишна жена от София.



Водачката била тествана за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби се оказали положителни – дрегерът отчел 2,48 промила алкохол, а извършеният наркотест показал наличие на амфетамин.



Дадена е кръвна проба за химичен анализ, съобщиха от пресцентъра на министерството на вътрешните работи в Смолян.