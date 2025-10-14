Млад мъж разби с глава вратата на автошкола "Дигси" и се самоуби пред курсистите

© Ужасяващо самоубийство смрази Враца. Мъж разби с главата си вратата на автошкола "Дигси“ и се самоуби.



Кървавият случай е отпреди минути в блок 34 в ж.к. "Дъбника". Млад мъж спрял с лекия си автомобил "Фолксваген Пасат“ със софийска регистрация пред офиса на шофьорската школа в Комплекса.



Той слязъл от колата с малкото си дете и го завел при жена си, която работи в магазина отсреща. Минута по-късно се върнал и буквално нахлул в офиса на школата. Очевидци разказват, че мъжът затворил вратата, ударил се с цялата си сила в нея и се свлякъл на земята. След това взел едно от парчетата стъкла и си прерязал гърлото.



Целият ужас се разиграл пред пълния офис с курсисти, които започнали да пищят. В момента на мястото има 4 екипа на полицията, криминалистична лаборатория и линейка, като спешните медици само констатираха смъртта на мъжа. Трупът му все още е вътре на земята, облян в кръв. По неофициална информация мъжът е страдал от психически проблеми.



На мястото са се събрали множество хора, като пристигнаха и близките на самоубиеца. Районът в момента е отцепен и в помещението тече оглед от оперативна група на РУП-Враца, съобщи BulNews.