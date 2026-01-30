Митов: Задържани са четирима души за спрените сайтове Zamunda, Arena и Zelka

© Задържани са четирима души във връзка със спрените сайтове Zamunda, Arena и Zelka. Това обяви министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов.



"Когато бях на посещение в САЩ, февруари месец миналата година, тогава си говорихме за това, че от години работят такива торент сайтове, които се занимават с разпространение на материали, които имат авторски права и те се нарушават. От години нашите партньори се опитваха да направят нещо, но до този момент резултат нямаше. Ето сега резултатът е налице, когато има воля, има и резултат“, каза Митов.



"Когато видите на съобщението колко служби са въвлечени в тази операция, трябва да си дадем сметка, че това е много сложна международна операция и затова се изисква малко по-широко мислене“, подчерта вътрешният министър в оставка.



Митов не даде повече подробности около четиримата задържани.



ФОКУС припомня, че Zamundа, Arena и Zelka бяха свалени по време на съвместна акция, реализирана под надзора на Европол, ГДБОП, ДАНС, американските служби, следствието и прокуратурата. Причината е съдебна заповед, издадена от САЩ.