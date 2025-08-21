Миролюба Бенатова: Няма случайни законови вратички!

© 2019 г. Лято. Плажът на "Каваци". Майка и дете летят с атракцион - парашут. Въжето, което тегли парашута и е вързано за моторна лодка, се къса.



Парашутът и пътниците се приземяват в близка гора. Живи са. Така започва публикацията на журналиста Миролюба Бенатова във Фейсбук.



Ето какво още разказва тя:



"От "Морска администрация" тогава искат нормативната уредба да бъде прецизирана и по-строга. Не се казва ясно, че никой не контролира и няма изискване за издръжливост и качество на въжето, което тегли, както и на коланите и въжетата, които осигуряват сигурността на пътниците.



Управляващите не запретват ръкави да въведат изисквания и контрол към съдържателите на плажните атракциони.



Така, 6 години по-късно, се стига до смъртта на 8-годишното момче, при което съвсем ясно се разбра, че едни търговски дружества, свързани със силовите групировки, са оставени да печелят пари, без да носят никаква отговорност.



Държавата (властимащите) е дала на концесия животите на хората. Нашите животи са им подарени.



Сега водолази търсят остатъци от скъсаните колани, заради които детето пада смъртоносно. Тези колани биха били основно веществено доказателство.



Защо започнаха да ги търсят ден след трагедията, е друг въпрос. Какво ще докажат, без да е имало изискване да отговарят на определени качествени параметри, също е голяма тема.



Вече пореден ден не се казва публично нищо за фирмата. За да може целият абсурд да се сложи в контекст.



Няма случайни законови вратички".