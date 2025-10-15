Мирчев: Писах два есемеса на Борисов

© Ще започна като основен посочен виновник. Истинският виновник за тази криза е Бойко Борисов и ГЕРБ. От вчера ГЕРБ и “ДПС-Ново начало" са една политическа сила. Истинският премиер е Делян Пеевски. Това, което му остана на Борисов, е да си направи снимка пред герба в кабинета на Пеевски. Това заяви съпредседателят на “Да, България" Ивайло Мирчев на съвместен брифинг с ПГ на “Продължаваме Промяната- Демократична България".



По отношение на изказването на Борисов, че Мирчев му пращал смс-и, той отговори: "Написах на Борисов, че страхът му да подпише санитарния кордон, го докара до това ситуацията в Пазарджик".



Депутатът Атанас Атанасов посочи два варианта за излизане от кризата: “Или правителство на Желязков иска вот на недоверие, или се слагат нови лице".



От своя страна съпредседателят на “Да, България" Божидар Божанов допълни: "От 20 година има политическа криза. Системна е защото правосъдната система е превзета от Пеевски. Без Пеевски да бъде изваден от съдебната власт, кризата няма да си тръгне и това призив към всички".