|Мирчев: Писах два есемеса на Борисов
По отношение на изказването на Борисов, че Мирчев му пращал смс-и, той отговори: "Написах на Борисов, че страхът му да подпише санитарния кордон, го докара до това ситуацията в Пазарджик".
Депутатът Атанас Атанасов посочи два варианта за излизане от кризата: “Или правителство на Желязков иска вот на недоверие, или се слагат нови лице".
От своя страна съпредседателят на “Да, България" Божидар Божанов допълни: "От 20 година има политическа криза. Системна е защото правосъдната система е превзета от Пеевски. Без Пеевски да бъде изваден от съдебната власт, кризата няма да си тръгне и това призив към всички".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
