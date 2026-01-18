ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мирчев: Когато си сам пред машината и натиснеш копчето, никой не може да те контролира
Ивайло Мирчев заяви, че протестите в защита на машинното гласуване са ясен сигнал от обществото срещу връщането на хартиените бюлетини:
"Когато има само бюлетини, резултатът е купен вот, фалшификации и депутати, които носят чували с бюлетини", каза той пред NOVA.
По думите му опитът от 2021 г., когато гласуването беше почти изцяло машинно, е доказал ефекта от тази система:
"Тогава три различни партии спечелиха избори. Искаме да се върнем към този модел, за да минимизираме манипулациите."
Мирчев подчерта, че не става дума за радикални промени в последния момент, а за възстановяване на вече прилагани правила:
"Искаме просто връщане на правилата от 2021 г. ЦИК е подготвена, машините ги има."
Нидал Алгафари оспори тезата, че машинното гласуване само по себе си решава проблема с купения вот:
"Купеният и корпоративният вот не се случват в машината или в бюлетината, а извън секцията – чрез натиск и зависимости", заяви той.
Според Алгафари обществото е дълбоко разделено, а недоверието вече засяга и машинния вот:
"Създаде се съмнение и в машините. Днес има недоверие и към хартията, и към машините."
Той предупреди, че 100% машинно гласуване може да доведе до отлив на избиратели:
"Има хора – възрастни или по-несигурни, които ще се откажат да гласуват, ако няма избор. Машината премахва страха от контролиран вот."
В отговор Мирчев подчерта, че именно машините защитават избирателя от натиск:
"Когато си сам пред машината и натиснеш копчето, никой не може да те контролира. При хартиената бюлетина това не е така."
Той посочи като сериозен проблем близо половин милион недействителни бюлетини на местните избори през 2023 година:
"Половин милион недействителни гласа означават липса на легитимност. Това е резултат от целенасочени действия."
По думите му предложенията за въвеждане на нови скенери са нереалистични в кратки срокове и крият риск от връщане на стари изборни практики:
"Без втори печат се връща т.нар. "българско влакче" – класическа схема за купуване на гласове."
Алгафари настоя, че стабилността на изборния процес зависи от последователност и политическа отговорност:
"Вземете едно решение и не го сменяйте на всеки избор. Убедете хората 4-5 години и тогава ще има доверие."
Мирчев отговори, че именно политическият и институционален контрол е ключовият проблем:
"Когато институциите са овладени от престъпен модел, няма как изборите да са честни без сериозни гаранции."
Въпреки разминаванията и двамата се обединиха около едно – че честните избори са фундаментални за демокрацията, а доверието в процеса е тежко накърнено. Разликата остава в отговора на въпроса дали машинното гласуване е решението или само част от по-голям политически проблем.
