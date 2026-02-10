Мира Каленицова: Стотици хиляди хора живеят с епилепсия

© NOVA По повод Световния ден за борба с епилепсията от Асоциацията на родителите на деца и младежи с епилепсия поставят на дневен ред сериозните медицински и социални проблеми, с които се сблъскват пациентите в България ежедневно.



По думите на Мира Каленицова, директор на един от центровете към асоциацията, около 1% от населението в световен мащаб, включително и у нас, живее с епилепсия. Това означава стотици хиляди хора, за които заболяването е не само медицинско, но и социално предизвикателство, пише NOVA.



В Европа са признати около 30 лекарства за лечение на епилепсия, докато в България те са наполовина по-малко. Част от медикаментите са трудно достъпни, а българските рецепти не се признават в други държави от ЕС.



Според експертът сериозно притеснение буди и фактът, че НЗОК не покрива определени средства за първа помощ, които могат да предотвратят фатални инциденти, включително синдрома на внезапна смърт при епилепсия.



"Наред с медицинските трудности, социалната стигма остава един от най-големите проблеми за хората с епилепсия", пояснява Каленицова. Липсата на информираност води до страх и погрешни реакции при пристъпи.



"Колкото повече се знае за епилепсията, толкова по-лесно се живее с нея - не само за засегнатите, но и за цялото общество“, подчертава още тя.