|Мира Каленицова: Стотици хиляди хора живеят с епилепсия
По думите на Мира Каленицова, директор на един от центровете към асоциацията, около 1% от населението в световен мащаб, включително и у нас, живее с епилепсия. Това означава стотици хиляди хора, за които заболяването е не само медицинско, но и социално предизвикателство, пише NOVA.
В Европа са признати около 30 лекарства за лечение на епилепсия, докато в България те са наполовина по-малко. Част от медикаментите са трудно достъпни, а българските рецепти не се признават в други държави от ЕС.
Според експертът сериозно притеснение буди и фактът, че НЗОК не покрива определени средства за първа помощ, които могат да предотвратят фатални инциденти, включително синдрома на внезапна смърт при епилепсия.
"Наред с медицинските трудности, социалната стигма остава един от най-големите проблеми за хората с епилепсия", пояснява Каленицова. Липсата на информираност води до страх и погрешни реакции при пристъпи.
"Колкото повече се знае за епилепсията, толкова по-лесно се живее с нея - не само за засегнатите, но и за цялото общество“, подчертава още тя.
