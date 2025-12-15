Мира Добрева: Крадецът, който ме обра цели 5 пъти, е бил открит мъртъв

© Нова тв "Крадецът, който ме обира цели 5 пъти, се уби." Това разкри специално за "България Днес" Мира Добрева. Емблематичната телевизионерка напомни, че "възмездието рано или късно настига престъпниците".



"Бог забавя, но не забравя", подчерта тя. "Научих, че се качил на висок етаж в някакъв блок, пак да краде, и паднал", описа нерадостния край на апаша, който заедно с ортаците си оставил дома й едва ли не по голи стени.



"Вече не държа никакви ценни неща вкъщи по простата причина, че вече нямам. Взеха каквото имаше за вземане, и край", тегли чертата неостаряващата блондинка.



Групичката обирджии отнесла по думите на тв водещата "годежния й пръстен и кръстчетата на децата й от кръщенетата им".