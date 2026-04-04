Четвъртият ден на април започна с облачно време, а в планините превалява дъжд и сняг. Към 6.00 часа днес най-студено е на връх Мусала - минус 6 градуса.
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към същия час в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София 8 градуса
- Пловдив 12 градуса
- Варна 8 градуса
- Бургас 8 градуса
- Русе 10 градуса
- Стара Загора 12 градуса
- Благоевград 6 градуса
