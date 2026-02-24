ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Министър Игнатов относно отнемането на лиценза на училището, замесено в случая "Петрохан": Очаква се доклад
Запитан от журналисти ще бъде ли отнет лиценза на частното училище "Космос", Игнатов отговори, че докладът от проверката все още не е готов.
"Когато докладът дойде, там ще има предписания. Първо трябва да видя документално как е всичко и тогава, не аз еднолично, а съответно ние ще вземе решение какво да правим. Там имаме трагичен случай ужасен, но има още 140 деца в това училище с техните семейства", обясни той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 273
|предишна страница [ 1/46 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нов тип клиенти пренареждат правилата на имотния пазар
20:26 / 24.02.2026
Прокуратурата разпореди проверка на вътрешния министър Дечев за с...
19:15 / 24.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на...
19:11 / 24.02.2026
Слави Трифонов за ПП-ДБ: Никой друг не си е позволявал да бъде то...
19:13 / 24.02.2026
Президентството иска допълнителни документи по искането за освобо...
19:19 / 24.02.2026
Пак затвориха един от най-натоварените пътища в Родопите
17:18 / 24.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS