Ден след като бяха открити тонове негодни хранителни продукти в хладилен склад в Хасково - предстоят уволнения в Българската агенция по безопасност на храните. Това заяви за БНТ служебният министър на земеделието Иван Христанов. По думите му, дълго време на проверяващите е отказван достъп до склада. По случая е уведомена прокуратурата в Хасково, разпоредена е и проверка.
"Благодарение на колегите от МВР беше осигурен достъп вътре в камерата. Нещата бяха меко казано смущаващи - месо, което трябва да е охладено, се държи замразено, блокове краве масло са нахвърляни просто така без никаква защитна опаковка, храни с изтекъл срок на годност, храни, които са връщани от търговските вериги и трябва да бъдат унищожени.
Вместо това те са подготвяни за повторна продажба. Дойдоха данни за свързаност с лица от организирани престъпни групи. В понеделник към ГДБОП ще подадем и този сигнал, за да разплетем целия скандал", каза той.
Министър Христанов обяви, че предстоят уволнения в БАБХ
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.