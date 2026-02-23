ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Министерският съвет одобри 65 млн. евро за изборите на 19 април
"65 милиона евро е план-сметката на изборите на 19 април", съобщи той.
"Има предвидени средства и за видеонаблюдение и видеозаснемане през Министерството на електронното управление, за актуализиране на списъците - през Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за разкриване на секции в чужбина чрез Министерството на външните работи и за обезпечаване на всички останали процеси, необходими за нормалното провеждане на изборите на 19 април", обясни министърът.
"С това решение на Министерския съвет е изпълнен един от първите агажименти, а именно - финансово да се обезпечи провеждането на изборите. Следващата задача, разбира се, е да работим неуморно, за да произведем едни от най-честните избори в историята на България", каза още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 177
|предишна страница [ 1/30 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ключов инвеститор си тръгва от българския пазар, десетки остават ...
16:28 / 23.02.2026
Иван Савов: Всичко е безкрайно объркано, безкрайно неясно
16:26 / 23.02.2026
Андрей Гюров: Не можем да си позволим да пестим от демокрация
15:30 / 23.02.2026
Министърът на вътрешните работи с първи коментар за "Петрохан"
15:34 / 23.02.2026
Едно условие е от решаващо значение за купуването на жилище
14:14 / 23.02.2026
Новият шеф на МВР с ключова среща за "Петрохан"
14:05 / 23.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS