Над 35 млн. евро ще отидат за възнагражения на членовете на изборните комисии, подчерта финансовият министър. Това съобщи финансовият служебен Георги Клисурски след първото заседание на Министерския съвет с премиер Андрей Гюров.



"65 милиона евро е план-сметката на изборите на 19 април", съобщи той.



"Има предвидени средства и за видеонаблюдение и видеозаснемане през Министерството на електронното управление, за актуализиране на списъците - през Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за разкриване на секции в чужбина чрез Министерството на външните работи и за обезпечаване на всички останали процеси, необходими за нормалното провеждане на изборите на 19 април", обясни министърът.



"С това решение на Министерския съвет е изпълнен един от първите агажименти, а именно - финансово да се обезпечи провеждането на изборите. Следващата задача, разбира се, е да работим неуморно, за да произведем едни от най-честните избори в историята на България", каза още той.



