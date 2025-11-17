ИЗПРАТИ НОВИНА
Минчева: Частният, а не общественият сектор генерира приходи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:58
©
Частният, а не общественият сектор генерира приходи. Затова е проблем, че възнагражденията в публичния изпреварват тези в частния сектор. Политиката за обвързване на заплатите в обществената сфера със средната работна заплата се случи независимо от възможностите и развитието на частния. Обвързахме първо минималната работна заплата със средната, което води до увеличение на всички доходи, без това да се генерира в икономиката. Това се вижда в частния сектор, който не може да навакса. Това каза зам.-председателят на БСК Мария Минчева в ефира на "Здравей, България".

Тя посочи, че има администрации, в които няма достатъчно хора заради ниските заплати – такива са Изпълнителна агенция "Околна среда", Главна инспекция по труда.

"В общинските администрации има интересна динамика. Докато на национално ниво има относителен баланс в полза на постоянно разширяващия се публичен сектор, то на регионално ниво - в малките общини, дисбалансите стават огромни. Има места – най-бързо обезлюдяващи и отдалечени от големите градове – където публичният сектор генерира повече от 70%-80% от заетостта. И там заплатите са много по-високи от тези в частния сектор", смята старши икономистът в Института за пазарна икономика Адриан Николов.

Той допълни, че в голяма част от регионите в страната никога не е имало ситуации, в които частният сектор да е плащал повече. А това означава, че най-добрите специалисти ще изберат държавната администрация, а частният сектор ще разчита на хората, които не могат да се реализират.

Според специалиста в областта на управлението на инвестиции и финансовата сигурност Пламен Иванов става дума за "бюджета на послушния избирател".Той е на мнение, че през следващата година ще има огромен дефицит. Експертът коментира и допълнителните възнаграждения в публичната администрация. 

"Според информацията доста сериозни бонуси се взеха в Агенцията за инвестиции. При положение, че чуждите инвестиции отсъстват, а износът ни намалява с 4,8% - да раздадат такива бонуси е кощунство", коментира още Иванов.

Николов каза, че в частния сектор ножицата е огромна – разликата в приходите е около 8 пъти, като в другите държави е около 4-5 пъти.

Минчева подчерта, че предложението на БСК е да бъдат съкратени незаетите бройки в администрацията. "Те стоят и се бюджетират, а оттам се раздават и бонусите", допълни тя и поясни, че става дума за над 5000 бройки.

Николов обясни, че разликата между средните заплати в София и отделните райони са отчетливо по-малки от разликата в производителността на труда. При заплатите е около 2 пъти, а при производителността – повече от 5 пъти.

Иванов каза, че чуждите инвеститори напускат страната, но не само това – български бизнеси изнасят производството си извън страната.







