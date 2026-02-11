© ФОКУС Има една добра новина - никой няма да може каже, че Делян Пеевски е определил служебния премиер. Това заяви зам. - председателят на ''ДПС - Ново Начало" Искра Михайлова пред журналисти по отношение на избора на президента на Илияна Йотова за служебен премиер, предаде репортер на ФОКУС.



"Президентът носи пълната отговорност за избор на служебен премиер и за работата на служебното правителство. Ние още по време на консултациите с госпожа Йотова изразихме нашата позиция и тя не се е променила", каза тя.



По нейни думи служебният премиер трябва да бъде максимално отдалечен от политическите сили и по възможност да има уменията и познаването на държавата и на институциите и да гарантира честни избори.



"Господин Гюров е тясно свързан с политическа сила. Той беше председател на ПГ на ПП-ДБ, той никога не е крил своята принадлежност и всички знаят, че госпожа Йотова взе решение да номинира за служебен премиер свързан тясно с политическа сила премиер, който ще представи и служебното правителство. Оттук нататък отговорността е на президента и на предложения от нея служебен премиер. Очакваме да видим какво ще се случи, как ще бъде конструирано правителството", каза още депутатът.



