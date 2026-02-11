ЗАРЕЖДАНЕ...
|Михайлова за Андрей Гюров: Никой няма да може каже, че Пеевски е определил служебния премиер
"Президентът носи пълната отговорност за избор на служебен премиер и за работата на служебното правителство. Ние още по време на консултациите с госпожа Йотова изразихме нашата позиция и тя не се е променила", каза тя.
По нейни думи служебният премиер трябва да бъде максимално отдалечен от политическите сили и по възможност да има уменията и познаването на държавата и на институциите и да гарантира честни избори.
"Господин Гюров е тясно свързан с политическа сила. Той беше председател на ПГ на ПП-ДБ, той никога не е крил своята принадлежност и всички знаят, че госпожа Йотова взе решение да номинира за служебен премиер свързан тясно с политическа сила премиер, който ще представи и служебното правителство. Оттук нататък отговорността е на президента и на предложения от нея служебен премиер. Очакваме да видим какво ще се случи, как ще бъде конструирано правителството", каза още депутатът.
