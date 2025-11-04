Миг невнимание и тежък сблъсък на пътя Асеновград - Смолян

© Фейсбук Сериозен пътен инцидент е станал в днешния следобед на пътя Пловдив - Смолян, научи Plovdiv24.bg.



Пътнотранспортното произшествие е след Нареченски бани в посока Асеновград. Лек автомобил е излязъл извън пътното платно и се е ударил в мантинелата.



Материалните щети по колата са доста сериозни, почти цялата предница е смачкана.