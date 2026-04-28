Зимата се връща за кратко в края на април! Очакват се проливни дъждове, рязко застудяване и сняг в планините, а снежинки не са изключени дори край София. Най-много валежи се очакват в Северна и Централна България. Следете прогнозите, защото времето ни готви истинска изненада! Сняг се очаква в Трънско, Кюстендилско, Самоковско, Ихтиман и планините, съобщиха от Meteo Balkans.

Прогнозата

Нова актуализация на прогнозите за времето в края на април и началото на май (29.04-01.05) показва влошаване на обстановката над България. Очаква се преминаване на студен атмосферен фронт, който ще донесе значителни валежи от дъжд, понижение на температурите и снеговалежи в планинските райони.

Според последните данни на регионалния модел ALADIN, най-съществени количества валежи се очакват в Западна и Централна Дунавска равнина, където дъждовете могат да достигнат между 30 и 50 л/кв.м. Това създава предпоставки за локални наводнения и преовлажняване на земеделските площи.

В западната част на Горнотракийската низина се очакват валежи между 20 и 30 л/кв.м, докато по Черноморието количествата ще бъдат по-ограничени – до 10 мм.

Трябва да се отбележи, че различните метеорологични модели дават известни разлики в разпределението на валежите. Според Европейския модел ECMWF и GFS, по-интензивните валежи ще бъдат насочени към Централна България.

Къде ще вали сняг?

Със застудяването се очакват и значителни снеговалежи в планините. Най-сериозна снежна обстановка се прогнозира за:

Рило-Родопския масив

Централна Стара планина

високите части на Западна България

Сняг е възможно да превали и в Софийско поле, особено в нощните и ранните сутрешни часове.

Опасност за реколтата

Очакваното рязко застудяване и ниските температури могат да нанесат щети върху овошките и ранните земеделски култури, особено в районите с вече започнала вегетация.