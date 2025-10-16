ЗАРЕЖДАНЕ...
|Meteo Balkans: Лятото се завръща, температурите много нагоре
В същото време, в Западна и Северозападна Европа (Великобритания, Франция) ще се спуска студен арктически въздух, който ясно се вижда по картите – рязък контраст между топлия юг и студения север. Това подсказва формиране на баричен градиент, който ще задържи Балканите под влияние на по-стабилна, суха и топла въздушна маса – според Европейския модел.
Подобна прогноза наблюдавахме и на 13 октомври за същия период. Тук искаме да отбележим и още нещо в полза на Европейския модел – към този момент и GFS моделът е по-скоро съгласен с Европейския.
Преди затоплянето обаче ще трябва да почакаме, тъй като около 17 октомври се очакват валежи и леко понижение на температурите. В периода 17–20 октомври ще има и по-ниски минимални стойности и повишен риск от слани. Със затоплянето вероятността за мъгли в сутрешните часове ще нараства, съобщиха от Meteo Balkans.
