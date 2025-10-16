Meteo Balkans: Лятото се завръща, температурите много нагоре

© Към този момент (16.10.) според Европейския модел остава прогнозата за смяна на циркулацията от зонална към меридионална и евентуален пренос на по-топла въздушна маса след 20 октомври. Очаква се температурите между 22 и 25 октомври да се доближат до, а на места дори да надминат 25 градуса. Не е изключено в Централна Северна България стойностите да достигнат дори до 27°C. Затоплянето ще бъде плавно, като пикът му според Европейския модел се очаква около 25- 28 октомври и ще завърши със студен фронт.



В същото време, в Западна и Северозападна Европа (Великобритания, Франция) ще се спуска студен арктически въздух, който ясно се вижда по картите – рязък контраст между топлия юг и студения север. Това подсказва формиране на баричен градиент, който ще задържи Балканите под влияние на по-стабилна, суха и топла въздушна маса – според Европейския модел.



Подобна прогноза наблюдавахме и на 13 октомври за същия период. Тук искаме да отбележим и още нещо в полза на Европейския модел – към този момент и GFS моделът е по-скоро съгласен с Европейския.



Преди затоплянето обаче ще трябва да почакаме, тъй като около 17 октомври се очакват валежи и леко понижение на температурите. В периода 17–20 октомври ще има и по-ниски минимални стойности и повишен риск от слани. Със затоплянето вероятността за мъгли в сутрешните часове ще нараства, съобщиха от Meteo Balkans.