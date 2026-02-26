Местните инвестиции водят пазара на имоти, чужденците остават на заден план

© Седемдесет на сто от инвеститорите в недвижими имоти през изминалата година са били местни. Това съобщи Иглика Йорданова, управляващ партньор в агенцията за недвижими имоти "Колиърс“ (Colliers), по време на първия за годината бизнес форум на специализираното интернет издание Imoti.net. Събитието е част от 11-ото издание на Real Estate Business Forums & Awards и се проведе в "Интер Експо Център“ в София.



Сред основните теми на дискусията бяха ефектът от еврозоната върху пазара и кои сегменти - жилища, наеми, офиси, логистика или ваканционни имоти – ще водят развитието в следващия етап.



Според Йорданова местните инвеститори влагат най-вече в офисни площи, въпреки че тенденцията в Европа е обратна.



"Индустриалният и логистичният сектор се движи с по-ниска динамика. Търговските площи обаче растат и това стимулира нови проекти за развитие на търговски паркове“, коментира тя.



Йорданова прогнозира, че секторът на офисите ще продължи да се развива и в краткосрочен план очаква бизнес секторът да се развива стабилно.



"Има незаети площи и търсене от местни и чуждестранни компании за офиси“, добави тя.



Ивайло Вълчев, заместник-директор "Банкиране на дребно“ в Първа инвестиционна банка, подчерта, че "новата нормалност“ при оценката на кредитоспособността е заделянето на буфери.



"През 2025 г. България отбеляза около 3% ръст на БВП, което ни нареди сред отличниците в Европейския съюз, но основният двигател бе повишеното потребление, а не производителността“, каза той.



Вълчев предупреди, че през настоящата година не се очаква същото ниво на потребление и растежът на БВП ще бъде по-нисък.



"Българският кредитополучател е в добра изходна позиция, но и в рискова, особено ако задълженията са на ръба на възможностите. Геополитическата нестабилност може да доведе до повишение на инфлацията“, добави той.



По думите му, при кредитирането на инвестиционен имот условията са по-стриктни с по-високо самоучастие или по-високи лихви за компенсиране на риска. "Препоръчвам предварителна оценка на кредитоспособността преди подписване на предварителни договори“, посъветва Вълчев.



Гергана Цанкова, търговски директор на "Луксимо Груп“ (LUXIMMO Group), отбеляза, че мотивацията на купувачите е висока.



"В сегмента на луксозните имоти преобладават българските клиенти. Основната разлика е, че българите искат да интегрират начина си на живот към имота, докато чужденците адаптират живота си към имота“, обясни тя.



Асен Чавдаров, съсобственик и съуправител на строителната компания "Контракт Сити“, добави, че вече строителите се стремят към по-качествени проекти, вместо да застрояват големи площи.