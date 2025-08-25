ИЗПРАТИ НОВИНА
Медицински хеликоптер транспортира Марти до "Пирогов"
14:27
Медицински хеликоптер излетя от УМБАЛ "Бургас" с малкия Марти, пострадал тежко при инцидента с АТВ в Слънчев бряг преди десетина дни, предава Plovdiv24.bg. За намеренията първи съобщи бащата на Сияна - Николай Попов. 

Малчуганът бе транспортиран към София, където ще продължи лечението му в специализирана клиника - детската реанимация на УМБАЛСМ "Пирогов".

Майката на Марти - Христина, все още е в тежко състояние, като бургаските лекари продължават да полагат всички възможни усилия, за да спасят живота ѝ.

Припомняме, че обвиняемият за трагедията в Слънчев бряг - полицейският син от Несебър Никола Бургазлиев, бе пратен в ареста след протест на прокуратурата.


