Мечето, намерено в безпомощно състояние в Родопите, почина мъчително

© Спасеното край Смолян мече загуби битката за живот. След получаване на сигнала от граждани за откритото в реката животно специалистите от РИОСВ - Смолян, Държавното горско стопанство – Смилян и фондация "Четири лапи“ организираха акция по спасяването му, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.



Със съдействието на фондация "Четири лапи“ то беше транспортирано и прегледано от ветеринарни специалисти в Благоевград. Прегледът е потвърдил, че състоянието на животното е тежко, мечето е изтощено, с рани от ухапвания в областта на врата, усложнени от инфекция и паразитно заболяване, което причинява големи страдания. Специалистите установиха, че няма следи от човешка намеса или огнестрелни рани.



Експерти от МОСВ намериха място за възстановяването на пострадалото животно – прие го Центърът за защита на природата и животните в Добрич, където също направиха всичко възможно, за да подобрят състоянието му.



От екоминистерството благодарят на всички, които освен с професионалната си работа, и със сърце положиха огромни усилия да го спасим. Случилото се показва, че природата се развива по своите закони, но и ни напомня, че хората сме част от нея.



Министерството на околната среда и водите ще продължи да работи за опазване на защитените видове животни и за намаляване на условията за възникване на конфликти между мечката и човека.