Мая Манолова: С въвеждането на такса "Водомер" правото за достъп до вода ще се превърне в лукс

© Законопроектът за ВиК не решава нито един от съществуващите проблеми в сектора, но създава нови, най-вече на българските потребители. Той е абсолютно несправедлив, циничен и ощетява българските граждани. Това каза председателят на гражданската платформа "Изправи се.БГ“ Мая Манолова в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“.



С въвеждането на такса "Водомер“ правото за достъп до вода ще се превърне в лукс, предупреди тя. "Вода ще плащат само онези, които могат да си го позволят. Правят се опити ВиК дружествата да бъдат захранени с допълнителна такса от абсолютно всички български потребители и по този начин да се решават проблемите в сектора“, смята Манолова.



Опитът да бъде въведена нова такса "Водомер“ за достъп до вода, за отвеждане на вода и за пречистване е нагъл, допълни тя. "По този начин 260 000 българи, които живеят на воден режим и десетките хиляди, които получават кална, негодна за пиене вода от водопроводите, и собствениците на онези над 1,6 милиона необитаеми имоти, каквито според НСИ има в България, ще бъдат натоварени с нова такса. Те няма да ползват вода, от чешмите им няма да тече вода, но ще плащат за вода“, обясни Манолова.



Поради това "Изправи се.БГ“ настоява законопроектът да бъде изтеглен. Това по думите й е шести опит да бъде прокаран този законопроект, който е изготвен през 2020 г. и който не решава нито един от проблемите, които българските граждани имат с предоставянето на ВиК услуги. "В законопроекта не пише нищо за подкрепа на армията на водно бедните, за които по всички международни и европейски стандарти трябва да бъдат предвидени водни помощи – нито дума за това. Нито дума за компенсациите и обезщетенията, които би следвало ВиК операторите да плащат на потребителите в случаите, в които не ги снабдяват с вода и с месеци са на воден режим. Никакво решение не се предлага за таксата за общо разпределение в сградите, защото чрез нея коректните платци реално плащат сметките на тези, които не си плащат, крадат вода, или за течовете в системата. Липсват критерии за определяне на социалната поносимост“, изброи Мая Манолова.



Единната цена на водата на територията на дадена област също е несправедлива, смята председателят на "Изправи се.БГ“. "Жителите на малки населени места, на отдалечени села имат съвършено различен жизнен стандарт от жителите на големите градове, а в същото време плащат една и съща цена. Много често в малките населени места разходите за довеждане на вода са много по-ниски, тъй като там са на гравитачно подаване. Това създава огромна несправедливост“, обясни тя.



По думите й през законопроекта се правят опити да бъдат одържавени малкото останали общински ВиК оператори, които предоставят по-качествена услуга на по-поносима цена и при които контролът на гражданите би могъл да се осъществява много по-лесно.