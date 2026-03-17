ЗАРЕЖДАНЕ...
Мащабна корупция позволява купуването на шофьорски изпити
©
Според него системата за контрол е напълно компрометирана. Попов обясни, че се организира "шофьорски туризъм“, при който курсисти от София се транспортират до градове като Кюстендил, за да положат успешен изпит пред предварително уговорени изпитвачи.
Бившият заместник-министър посочи, че инспекторите масово прикриват нарушения срещу подкупи. Сумите за фиктивна проверка варират между 400 и 2000 евро, като потърпевши са предимно по-малките транспортни фирми.
Липсата на адекватен контрол води до чувство за безнаказаност сред системните нарушители на пътя. Още през 2024 г. от Европейския център за транспортни политики поискаха оставката на началника на "Пътна полиция“ в Пловдив заради неглижиране на водачи с десетки актове.
Още от Институции
/
Тоскова: Кешът си отива! В следващите години мобилните плащания и QR кодовете ще заемат водеща роля
10:05
Ще станат ли закономерност великденските и коледните надбави за уязвимите групи – дебатът е в социалната комисия
08:24
Гергана Стоянова за Стефка Костадинова: понякога 2 метра и 9 см са достатъчна височина, от която да паднеш смъртоносно
16.03
АПИ с нов шеф
16.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
tri4ko
преди 2 ч. и 55 мин.
Това го знае всяко хлапе, имаше едно телевизионно предаване. Ако на всички с шофьорски книжки по адресна регистрация в Столипиново им проверят дипломите ... много интересно би било да се разбере, колко от тях са с истинско завършено средно образование. Добре, че задействаха точките за контрол по пътищата за претоварени товарни автомобили, че да се въведе поне в това отношение някакъв ред.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.