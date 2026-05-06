Общо 3,6 тона месо, месни продукти и субпродукти от кланица и преработвателно предприятие в Харманли ще бъдат унищожени в екарисаж след мащабна проверка на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Хасково. Инспекцията е установила сериозни нарушения, свързани със съхранението, срока на годност и хигиената в обекта, съобщиха от инспекцията, предава Plovdiv24.bg.

При проверката са открити около 2 тона вътрешности, кожи, кости и други остатъци от едри и дребни преживни животни, разположени в камера, която по закон не е предназначена за подобни странични продукти. Допълнително са възбранени 1,6 тона месо и месни изделия, които са били без етикети или с изтекъл срок на годност, както и близо половин тон подправки и добавки с невалиден срок.

В една от камерите за съхранение инспекторите са попаднали на говежди глави и месо, съхранявани при изключително лоша хигиена. Подът на помещението е бил силно напукан, което прави адекватното миене и дезинфекция невъзможно и създава пряк риск за безопасността на продукцията.

Проблеми са регистрирани и в "топлата точка“ към предприятието, където се приготвя скара за търговската мрежа. Там стените и таванът са били напукани и силно замърсени, което е в разрез със санитарните изисквания.

На месопреработвателната фирма ще бъдат връчени предписания за отстраняване на нередностите и актове за установените административни нарушения. Цялото количество негодна продукция е подготвено за незабавно транспортиране към екарисаж за унищожаване.