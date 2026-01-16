ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мартин Димитров, ПП-ДБ: Липсата на машинно гласуване се дължи на мнозинство, което не иска честни избори
"Най-честните избори в България бяха когато имаше машинно гласуване", подчерта той и посочи, че при машинния вот броенето е по-честно, а възможностите за манипулации са силно ограничени.
По думите му предложението на формацията е било ясно: "Да излезе разписката, тя се слага в една кутия и тези разписки после да бъдат преброени и сравнени с машинния протокол".
Според Димитров липсата на машинно гласуване се дължи на мнозинство, което не иска честни избори.
По темата за антикорупционната комисия депутатът подчерта, че проблемът не е в самата идея, а в прилагането ѝ.
"Защото в този си вид виждате, че тя не върши работа. Трябва Антикорупционна комисия и въобще антикорупционни мерки, които да са насочени към всички. Да няма управляващи, опозиция, да няма селективност, да няма избирателност. Трябва един модел, в който всеки, който е забъркан под някаква форма, да носи отговорност", заяви депутатът от ПП-ДБ.
