Мария Филипова е готова да стане служебен премиер
Автор: Марияна Стойчева 15:17
© ФОКУС
На президента аз отговорих “Да". Ако тя прецени, ще приема да стана служебен министър- председател. Това заяви заместник-омбудсманът Мария Филипова след консултациите за служебен премиер при президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.

С тези думи Филипова заяви готовността си да поеме поста. Тя обясни, че от 15 години е държавен служител и работи чрез различни държавни институции за благополучието на хората и би могла да се справи и с новия пост, ако се стигне до нейния избор.

"Към момента президента не е взел своето решение. Предстоят изслушване и на останалите колеги. Изчакайте решението на президента на Република България", каза Филипова.

По-рано днес президентът разговаря и с омбудсмана Велислава Делчева, която след срещата каза, че не иска да оставя институцията на омбудсмана. 

"Омбудсманът няма място в изпълнителната власт", каза Делчева. 

Това е второто "Да", което получи Йотова от кандидатите, които могат да поемат поста на служебен премиер по т.нар. "домова книга". Вчера подуправителят на БНБ Андрей Гюров заяви, че е готов да поеме отговорност.



