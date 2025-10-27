ИЗПРАТИ НОВИНА
Мариан Бачев с първи коментар след скандала с Росен Белов
Автор: Марияна Стойчева 14:44
© Facebook
Министърът на културата Мариан Бачев излезе с първи коментар след скандала с Росен Белов. 

"Фокус" публикува цялата позиция без редакторска намеса:

Във връзка с информация, която бе оповестена в публичното пространство, държа да отбележа следните факти, а не интерпретации и хипотези:

Колегата Росен Белов е част от преподавателския екип на Театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт“ и е на граждански договор. Никога не е бил съдружник във фондацията, защото фондацията няма съдружници – има председател на управителния съвет и членове.

Той никога не е бил сред тях, което е видно и от Търговския регистър. За задържането на Росен Белов научихме на 25 октомври, събота, сутринта. Уведомихме всички родители от двете групи в работилницата. Те не изразиха никакви притеснения и 35 от 37 деца бяха на репетицията, тъй като 2 бяха болни.

Научих от социалните мрежи, че кметът на район "Изгрев“ ще прави проверка за дейността на Театралната ни работилница в НЧ "Николай Хайтов-1936“, в което работим 10 години. Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката.

В подкрепа на дейността ни, родителите на децата написаха писмо до:

До д-р Делян Георгиев, кмет на район "Изгрев“

До Йордан Христов, Председател на НЧ "Николай Хайтов-1936"

До Лиляна Георгиева, Секретар на НЧ "Николай Хайтов-1936"

Относно:

Подкрепа за дейността на Театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт“

Уважаеми д-р Делян Георгиев,

Уважаеми г-н Йордан Христов,

Уважаема г-жо Лиляна Георгиева,

Ние, родителите на децата, които се обучават в Театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт“, се обръщаме към Вас, за да изразим своята категорична подкрепа към преподавателите и цялостната дейност на школата.

Театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт“ е не само школа за театър, там нашите деца се учат на търпение, постоянство, екипност, дисциплина. Това е място, в което те се чувстват приети, защитени и вдъхновени да творят. Преподавателите работят с професионализъм, отговорност и отдаденост.

Считаме, че театралната работилница осигурява безопасна, морална и подкрепяща среда за нашите деца. През годините сме виждали техния напредък и личностно израстване, благодарение на създадения дух на взаимно уважение и доверие.

В тази връзка категорично заявяваме, че всякакви внушения за неморални действия, неправомерно поведение или неподходящо отношение спрямо децата са абсолютно неоснователни и не отговарят на реалността.

Смятаме, че проверките и вниманието на институциите следва да бъдат насочени към места, в които има реални проблеми, а не към организации, които години наред доказано работят с професионализъм, качество и човещина.

Оставаме в готовност да изразим подкрепата си, да защитим Театралната работилница и интересите на децата си, ако това се налага, както с активни действия, така и с участия в медийни и всякакви други изяви.

Ако има необходимост от контакт с нас, моля не се колебайте да свържете с нас.

С уважение,

Родителите на децата от Театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт“:

Ирина Данаилова

Людмил Йорданов

Юлия Иванова

Чавдар Димитров

Татяна Павлова

Петър Петров

Славчо Ангелов

Елена Димитрова-Ангелова

Калина Петкова

Дона Стоянова

Силвия Стоянова

Цветелина Маринова

Д-р Станислава Рашева

Станислав Савов

Христина Буджанска

Борис Борисов

Борислав Капитанов

Елица Капитанова

Деница Новкова-Георгиева

Цанко и Валерия Драганови

Мария Пиронкова

Владимир Гудим

Валентин Благоев

Елена Белева

Димитър Йотов

Боряна Пенева

Радостина Александрова

Калина Ковачева

Венцислав Милков

Лиляна и Николай Иванови

Румяна Маргаритова

Димитър Маргаритов

Десислава Стоянова

Николай Митев

Смилена Николова

Дияна и Радослав Грънчарови

Иванка Кършева

Всичко останало е в ръцете на компетентните органи.







