Майката на задържания при протестите Николай: Полицаи са го удряли в корема, ребрата и лицето

© NOVA Не мога да кажа дали от видео кадрите това е моят син. От публичната информация става ясно, че те не са годни за разпознаване. Не знам колко хора са били с лилаво и жълто яке и черна качулка са били на протеста. Аз нямам достъп до него. Във вторник вечерта - на 2 декември го видях за кратко, когато го превеждаха в следствения арест. Това заяви майката на задържания при погрома след протестите на 1 декември Николай Алексиев Десислава Алексиева.



Съдът остави в ареста 21-годишния мъж в четвъртък. Според магистратите младият мъж е разпознат по отличително яке, след като са били прегледани кадри от момента на сблъсъците. Близките му твърдят, че той е бил бит от полицаи на протеста.



По думите ѝ тя попитала сина си как е. "Полицаите, които бяха в Пето районно, казаха: "А, добре са, добре са“... с един такъв весел тон. Тъй като имах информация за това, че са го били в полицейското управление, казах: "Да, само малко сте ги били“, разказа тя пред NOVA.



И допълни: "Нападали са го физически. Това, което имам като информация е, че са го удряли в корема, ребрата и лицето. Това е казал на адвокатите".



Десислава Алексиева посочи, че записи от камери в полицейското управление не да изискани и не са прегледани. "Това е в правомощията на прокурора, който води преписката, но и до ден днешен те не са изискани. Мисля, че имаме един огромен проблем, и този проблем е омертата, която тегне върху полицейското насилие. И тук не е въпросът дали конкретно моят син е бил бит. Въпросът е, че ние имаме системен проблем, и че това насилие е институционализирано и абсолютно безнаказано. А това е много страшно", подчерта майката на Николай.



Тя беше категорична, че синът ѝ не е член на агитка и не е провокатор. Според нея ситуацията на протест е силно динамична. "Виждаме какво се случва и от едната, и от другата страна. Нямаме гаранции, че когато отидем на протест - ситуацията няма да ескалира . А в конкретния случай, това, което видяхме категорично е, че има някакви хвърлени неща. Не знаем кой ги хвърля, защото няма разпознаване, но знаем много добре кои организирано вандализираха и разрушаваха", обясни тя.



"Ники няма крайно десни позиции, каквито изповядват тези агитки. Той по убеждение е изключително свободолюбив човек, който уважава правата на другия. Синът ми не е бил и пиян. Спекулациите за алкохол са много лесни, когато някой е с травма на главата. И след като не е направен алкохолен тест, всичко друго са спекулации. Ако това е отежняващо вината обстоятелство – нека то бъде доказано", заяви Алексиева.



Майката на Николай Алексиев обясни, че синът ѝ е задържан в район на центъра, през който е минавал, за да се прибере вкъщи. "Когато булевард "Дондуков" е затворен - от там минава пътят за нашия дом. Аз съм майка на пет деца. Ники е моето второ дете. Имам книжарница в центъра на София. Ники е завършил Професионална гимназия по туризъм и в момента ми помага в семейния бизнес", заяви тя.



Сестрата на Николай Йоанна Алексиева обясни, че има "несъответствия в показанията на полицаите", които определи като "копи-пейст". "Единият полицай пише за себе си в трето лице. Показанията са едни и същи. От тях става ясно, че едва ли не той се е ударил по главата", обясни младата жена.



И подчерта, че брат ѝ категорично не е част от агитка и никога не се е социализирал с такива хора. "Останалите хора, които са на видеата и видимо са част от агитката - не са арестувани. В Конкретния случай мисля, че има изкупителна жертва", заяви тя в отговор на въпрос защо точно брат ѝ е задържан.



Тя разказа, че адвокати са били "блъскани в полицейското управление и не са били допускани до задържаните". "Повече от час и половина не допускаха нашите адвокати. Отношението в районното беше изключително грубо и безпардонно", посочи Йоанна Алексиева.



Майка ѝ изрази предположение, че това е станало, за да "се окаже натиск върху задържаните и те да подписват неща без адвокатско присъствие".