|Майката на малкия Иван, който загина в Несебър: Отгледахме го с много любов, а го загубихме без да можем да му помогнем
"Иван беше едно страхотно дете. Възпитано и постоянно усмихнато. Всеки, който го познава, може да го потвърди. До всеки, който се е докоснал, е оставил следа. Страхотен е. Обичаше да играе, като всяко дете, да рита топка. Правеше планове какво ще прави след време, като стане на 17,18 години. Опитахме се с баща му да го направим човек, да помага на когото може, да бъде съпричастен. Иван беше нашата гордост. И го знаеше. Постоянно му го казвахме, защото си беше така. А той ме питаше "добър ли съм, мамо?" Когато му казвах, че е моята гордост, той ходеше наперен. Супер слънчево и обичано дете. Винаги поздравява и благодари. Пожелаваше приятна работа. Синът ми искаше да стане полицай - като баща си. За да хваща лошите. Беше справедлив, знаеше, че има добри и лоши хора. Беше супер любвеобвилен", разказа през сълзи майката.
По думите ѝ оплаквания от него никога не е имало. "Иван щеше да бъде втори клас от есента, почти беше прочел книгите си за лятото. Трябваше да ходим да купуваме тетрадки, но всичко остана... някъде... Обожаваше морето, цяла година събираше парички, броеше ги и беше щастлив, че има достатъчно. Правеше планове къде ще ходим - дали на лунапарк... Толкова му харесваше морето, че искаше да живее там, за да е постоянно на почивка. Оказа се напълно обратното - трагедия. Тръгвате трима на почивка и се връщате двама. Остана ни един празен дом, без смях, тропане, без щастие... без нищо... Взеха смисъла на живота ми, той изчезна. Опитвах се да предпазя Иван от всичко, но накрая от това, което си мислиш, че е безопасно, се получава трагедия доживот. Не е имало инциденти досега, затова качихме Иван на парашута. Отгледахме го с много любов, а го загубихме без да можем да му помогнем", споделя още разстроената майка.
Майката изрази надежда да няма повече детска смърт, защото това е най-жестокото за един родител. Тя очаква да има наказани за смъртта на сина ѝ.
"Искам да помогна на други родители, защото ние вече сме обречени. На Иван не му е било разрешено да ходи до магазина сам и да кара колело без нас. На атракциона пишеше, че е позволено за деца над 3 години, а моето дете е на осем... години наред го спирах от такива дейности. А сега си позволих да сбъдна една негова мечта", каза пред NOVA Мария Данева.
