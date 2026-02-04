ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан": Направиха го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България
В третия ден след тройното убийство на "Петрохан" все още не може да се каже какви са били мотивите и кой всъщност е убил тримата мъже. Погледите сега са насочени към Ивайло Калушев, който е изпратил съобщение до майка си, в което твърди, че "повече не може да издържа". Пред NOVA жената заяви, че от неделя не знае къде се намира синът ѝ. Той, от своя страна, е в управителните съвети на повечето сдружения, свързани с горските рейнджъри и хижа "Петрохан", той е старши инструктор по спелеология, алпинизъм и скално катерене, пещерно гмуркане, аварийно спасяване и оцеляване в екстремни условия. Мъжът е организирал и лагерите за деца там.
"Това е пълен абсурд. Направиха го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България", заяви майката на Калушев – Стела Димитрова-Майсторова.
Според информация от разследващите, преди стрелбата да започне, е текла комуникация, свързана с неизвестно към този момент непълнолетно момиче.
"Не знам кое е това момиче, нека полицията да каже, нали има разследвания. Нека те си свършат работата, тогава ще говорим. Не знам къде е синът ми. Давате ли сметка, че аз от 1 февруари не знам къде? А сега искате подробности. Аз не знам дали е жив, или не", заяви Стела Димитрова-Майсторова.
От прокуратурата заявиха, че издирват мъжа.
"Издирва се, но няма връзка с него. Не изключваме, че той също може да не е сред живите. Знаете, мъжът е изпратил един SMS до майка си, с който създава впечатлението, че възнамерява да посегне на живота си", поясни и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.
По неофициална информация от разследването засега сред основните заподозрени е именно Ивайло Калушев. Според източници на NOVA - нито един от мъжете, открити до хижата, не е имал оръжие в ръката си, за да се заключи, че става въпрос за самоубийство. Междувременно продължава да се търси и отговор на въпроса дали са реагирали навреме институциите.
"Споразумението, което те имаха с МОСВ, подкрепяше, че тези хора имат държавна поддръжка. Името на тяхната организация- Национална агенция за контрол на защитените територии - не знам как е било регистрирано в съда, но звучи като на държавен орган", смята Димитър Куманов от Сдружение "Балкана".
Рамковото споразумение е подписано от Борислав Сандов, който днес написа в социалните мрежи, че не е познавал хората от сдружението преди 2022 г. и че не са му били приятели, колеги и съпартийци. Не му е оказван натиск за споразумението, а се е водил от идеята да насърчава гражданското участие за опазване на околната среда.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Във вторник президентът Илияна Йотова продължава с консултациите
18:49 / 04.02.2026
Даниела Чернева за българската следа в аферата "Епстийн": Не съм ...
17:24 / 04.02.2026
Зелена светлина за мултифондовете в пенсионното осигуряване
17:25 / 04.02.2026
Стотици видеа с голи клиентки от бургаски салони са свалени, сигн...
17:14 / 04.02.2026
Разбиха голяма незаконна фабрика за цигари
17:24 / 04.02.2026
Евробарометър: За 59% от българите основен проблем са цените
17:26 / 04.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS