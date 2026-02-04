ИЗПРАТИ НОВИНА
Майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан": Направиха го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България
Автор: ИА Фокус 19:45
© NOVA
Полицията издирва Ивайло Калушев, който е един от управителите на Сдружението на горските рейнджъри. Той е бил там в нощта на стрелбата и от тогава е в неизвестност. Пред NOVA майката на мъжа заяви, че направеното от него е било "жест на отвращение". 

В третия ден след тройното убийство на "Петрохан" все още не може да се каже какви са били мотивите и кой всъщност е убил тримата мъже. Погледите сега са насочени към Ивайло Калушев, който е изпратил съобщение до майка си, в което твърди, че "повече не може да издържа". Пред NOVA жената заяви, че от неделя не знае къде се намира синът ѝ. Той, от своя страна, е в управителните съвети на повечето сдружения, свързани с горските рейнджъри и хижа "Петрохан", той е старши инструктор по спелеология, алпинизъм и скално катерене, пещерно гмуркане, аварийно спасяване и оцеляване в екстремни условия. Мъжът е организирал и лагерите за деца там.

"Това е пълен абсурд. Направиха го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България", заяви майката на Калушев – Стела Димитрова-Майсторова.

Според информация от разследващите, преди стрелбата да започне, е текла комуникация, свързана с неизвестно към този момент непълнолетно момиче.

"Не знам кое е това момиче, нека полицията да каже, нали има разследвания. Нека те си свършат работата, тогава ще говорим. Не знам къде е синът ми. Давате ли сметка, че аз от 1 февруари не знам къде? А сега искате подробности. Аз не знам дали е жив, или не", заяви Стела Димитрова-Майсторова.

От прокуратурата заявиха, че издирват мъжа.

"Издирва се, но няма връзка с него. Не изключваме, че той също може да не е сред живите. Знаете, мъжът е изпратил един SMS до майка си, с който създава впечатлението, че възнамерява да посегне на живота си", поясни и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

По неофициална информация от разследването засега сред основните заподозрени е именно Ивайло Калушев. Според източници на NOVA - нито един от мъжете, открити до хижата, не е имал оръжие в ръката си, за да се заключи, че става въпрос за самоубийство. Междувременно продължава да се търси и отговор на въпроса дали са реагирали навреме институциите.

"Споразумението, което те имаха с МОСВ, подкрепяше, че тези хора имат държавна поддръжка. Името на тяхната организация- Национална агенция за контрол на защитените територии - не знам как е било регистрирано в съда, но звучи като на държавен орган", смята Димитър Куманов от Сдружение "Балкана".

Рамковото споразумение е подписано от Борислав Сандов, който днес написа в социалните мрежи, че не е познавал хората от сдружението преди 2022 г. и че не са му били приятели, колеги и съпартийци. Не му е оказван натиск за споразумението, а се е водил от идеята да насърчава гражданското участие за опазване на околната среда.


04.02.2026 Съсед на загиналите в хижа "Петрохан": Три пъти са ме спасявали
04.02.2026 Васил Терзиев за убитите в "Петрохан": Помагал съм им открито, наред с много други хора
04.02.2026 Сарафов за хижа "Петрохан": Потресен съм! Родители на деца саботират разследването!
04.02.2026 Експерт по национална сигурност за случая в хижа "Петрохан": Жертвите са познавали убиеца, не са оказали съпротива
04.02.2026 Топ криминалист: Как го виждате вие трима души да се самоубият?
04.02.2026 Пламен Статев е третият застрелян в хижа "Петрохан"
Във вторник президентът Илияна Йотова продължава с консултациите
18:49 / 04.02.2026
18:49 / 04.02.2026
Даниела Чернева за българската следа в аферата "Епстийн": Не съм ...
17:24 / 04.02.2026
17:24 / 04.02.2026
Зелена светлина за мултифондовете в пенсионното осигуряване
17:25 / 04.02.2026
17:25 / 04.02.2026
Стотици видеа с голи клиентки от бургаски салони са свалени, сигн...
17:14 / 04.02.2026
17:14 / 04.02.2026
Разбиха голяма незаконна фабрика за цигари
17:24 / 04.02.2026
17:24 / 04.02.2026
Евробарометър: За 59% от българите основен проблем са цените
17:26 / 04.02.2026
17:26 / 04.02.2026

Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
19:32 / 02.02.2026
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
19:32 / 02.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
17:35 / 03.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
17:35 / 03.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
21:54 / 02.02.2026
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
21:54 / 02.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
