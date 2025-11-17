ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|МЗХ за забелязаната мечка в Карлово: Осигурени са денонощни патрули, гражданите не тряба да оставят храни на открити места
По разпореждане на МЗХ са осигурени денонощни патрули. От миналия петък екипи на ДГС "Карлово“ извършват постоянни обходи през деня и през нощта в района, в който е забелязано животното. Целта е предотвратяване на инциденти и гарантиране на спокойствието на гражданите. До момента не са регистрирани нови наблюдения на мечката, съобщиха от министреството.
МЗХ напомня на гражданите да не оставят храни на открити места, които могат да привлекат диви животни. През този сезон мечките активно търсят допълнителни хранителни източници в подготовка за зимния период, което увеличава риска от навлизане в населени места.
Ако възникне ситуация, в която мечката се появи отново, приоритет е нейното безопасно прогонване от населеното място. До момента животното не е нанесло щети. При евентуални доказани набези на територията на населено място и при невъзможност за овладяване на ситуацията, протоколът допуска контролиран отстрел като краен вариант, извършван единствено от упълномощени специалисти.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ясна е причината за смъртта на Алена
15:20 / 17.11.2025
Два вида предупреждения са издадени за 18 ноември
14:42 / 17.11.2025
НОИ с информация за българите за еврото и превалутирането
13:57 / 17.11.2025
Футболни мозъци премериха знанията си на първия национален куиз в...
12:51 / 17.11.2025
Meteo Balkans: Зимата идва на Балканите до часове
15:46 / 17.11.2025
Вписаха Румен Спецов като особен управител на "Лукойл" в Търговск...
12:54 / 17.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS