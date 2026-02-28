Във връзка със започналата военна ескалация между Израел и Иран, МВнР следи ситуацията в 24-часов режим. По указание на външния министър Недежда Нейнски е формиран Кризисен щаб. Министерството поддържа постоянен контакт с всички български дипломатически мисии в региона, както и със своите партньори и съюзници.От ведмоството призовават българските граждани в региона да запазят спокойствие и да проявяват бдителност, да останат по домовете си и стриктно да се придържат към указанията на местните власти, както и да следят съобщенията на интернет-страниците на българските посолства и на МВнР.МВнР призовава още българските граждани в Израел стриктно да изпълняват указанията на местните власти при тревога и при призиви за ползване на укрития при евентуални ответни удари срещу страната.Съласно указания на Министреството на външните работи, служителите в българските дипломатически мисии в региона и техните семейства спазват всички необходими мерки за безопасност.