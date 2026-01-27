ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВнР: Не за първи път официално Скопие отправя мъгляви и манипулативни твърдения
Европейският консенсус от 2022 г. е приет с пълно единодушие от всички държави членки на ЕС, както и от самата Република Северна Македония. В този смисъл, за пореден път обръщаме внимание, че диалогът е институционален между страната-кандидат и ЕС. Единствено и само от Скопие зависи изпълнението на всички разписани в консенсуса мерки, с цел напредък в процеса на европейска интеграция.
Винаги сме били отворени за открит диалог по всички останали въпроси. От началото на мандата на настоящото правителство на Република Северна Македония винаги сме били отворени за открит диалог по всички останали въпроси. За съжаление, министър Муцунски демонстрира нежелание да се ангажира не само на думи, а и на практика с воденето на такъв откровен диалог. Последният пример за това е отклонената покана за негово посещение в София на 25 ноември 2025 г. за отбелязване на делото на Св. Климент Охридски – значима историческа личност от общата за двете държави история.
Що се отнася до направените от министър Муцунски внушения и оценки за подхода на България по представения проект на плана за правата на общностите, напомняме, че същият беше отхвърлен от българската общност в Северна Македония като неприемлив поради отсъствието в него на фундаментални принципи за гарантиране защитата правата на човека. Очакваме легитимните искания на нашите сънародници в Северна Македония да бъдат чути.
