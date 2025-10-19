ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВР търси кадри, обявиха заплати за някои от тях
В същото време се обявяват десет вакантни места за младши и старши разследващи полицаи, като за тях се изисква висше образование в областите социални, стопански или правни науки или сигурност и отбрана и професионално направление право или национална сигурност. Крайният срок за кандидатстване е 7 ноември.
Дирекция "Миграция“ в МВР търси работник в кухня, като за тази длъжност не се изисква минимално образование или трудов стаж, а заплатата е до 1437 лева. За позицията управител стол се изисква средно образование, без значение от трудовия стаж, като отговорностите включват ръководство на целия производствен и обслужващ процес на заведението, изготвяне на дневно меню, контрол върху касовите операции и мероприятия за намаляване на разходите за гориво, електроенергия и топлоенергия, а заплатата е до 1663 лева с включена 5-процентна добавка за работа в МВР.
РУ Банско обявява конкурс за огняр и електромонтьор с изисквания за свидетелство за правоспособност за работа със съоръжения с повишено налягане и минимум трета квалификационна група по електробезопасност, като длъжността носи отговорност за вреди от неизправности в електроинсталациите и противопожарните съоръжения, а заплатата варира между 1312 и 1625 лева.
