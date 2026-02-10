ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВР с коментар за четирите джипа, които са се движили край хижа "Петрохан"
Милена Малинова, позната на един от загиналите - Ивайло Иванов, разказа: "Направи ми впечатление, че два джипа минаха много бързо. След това минаха още два. Много ме е яд сега, че не им обърнах внимание“.
От ГД "Национална полиция“ посочват, че на отбивката от главния път София към Монтана през прохода на Петрохан, към самата хижа в локалния участък е осигурена с камера и уточняват:
"Прегледът на записите показва, че единственото движение от отбивката на локалния път към Хижата е на два джипа, собственост на сдружението, в 13:50 часа на 01.02.2026 г., които са намерени и при огледа на местопроизшествието.
Пътят, който върви от главния път в тази посока, обслужва и друга територия и е традиционен маршрут. В този смисъл, възможно е по него да са преминали различни моторни превозни средства, но те не са се отклонили към хижата“.
От там допълват, че служителите на ГДНП продължават да търсят контакт със свидетелката, публикувала информация в социалните мрежи, за да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства.
