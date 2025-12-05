ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВР отчете ръст при престъпленията, извършени в условия на домашно насилие тази година
На форума, организиран от Българска платформа към Европейско женско лоби, главен инспектор Шуманова представи данни за десетмесечието на 2025 г.
В структурите на МВР са постъпили общо 4135 заповеди за защита или с около 4% по-малко от миналата година, съобщават от Главна дирекция "Национална полиция".
3517 жени, 544 мъже и 1295 деца са станали жертва на домашно насилие.
В условията на домашно насилие са регистрирани 2619 престъпления или с над 15 % повече спрямо миналата година.
Повишаването на регистрираните случаи на домашно насилие трябва да се разглежда двустранно: като индикатор за засилено доверие в институциите и готовност за сигнализиране, но и като предупреждение за задълбочаване на проблема. Заключението е ясно — нужни са по-целенасочени превантивни мерки, междусекторно сътрудничество и безкомпромисно прилагане на закона, отбеляза Зорница Шуманова.
