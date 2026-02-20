ИЗПРАТИ НОВИНА
МВР: Твърденията за искане на "оставки" на работещите по случаите "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
Автор: Елиза Дечева 22:53 / 20.02.2026
©
Още в първото си изявление след встъпването в длъжност министърът на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че приоритетно ще бъде направен преглед на работата на служителите на МВР по случаите "Петрохан“ и "Околчица“. Това заявиха от МВР в позиция до медиите. 

На следващ етап може да се формулират изводи и оценки за конкретните действия.

В този смисъл, твърденията за искане на "оставки" на работещите по двете досъдебни производства не отговарят на истината. 

Припомняме, че по-рано се появиха твърдения, че вътрешният министър Емил Дечев е поискал оставката на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Също така, че ще бъдат отстранени и някои от служителите, водещи разследването по случая "Петрохан“. 

Слави Трифонов написа в профила си във Facebook, че ако това се окаже вярно, би означавало, че има пряка намеса на изпълнителната власт, в лицето на вътрешния министър, върху криминално разследване.


Още по темата: общо новини по темата: 152
20.02.2026 Тошко Йорданов за Цицелков: Това се прави единствено с цел да бъдат манипулирани изборите
20.02.2026 ЕК: Стоил Цицелков беше отстранен за 5 години от наблюдение на избори
20.02.2026 Проф. Константинов: Министърът на правосъдието трябва да обясни дали е ходатайствал за "педофилската секта от "Петрохан"
20.02.2026 Президентът подписа указ за освобождаването на Цицелков
20.02.2026 Гюров: Разяснителната кампания за изборите ще започне в следващите няколко
дни
20.02.2026 Андрей Гюров прие оставката на Цицелков
