МС е готов да съдейства на ЦИК организационно и технически за изборите
ЦИК е институцията, която определя всички параметри на изборните книжа и материалите. Задава също така параметрите и контролира тяхното изпълнение. В тази връзка ЦИК следва да определи точни технически спецификации и да възложи обществена поръчка, за да може да осъществи контрол за качество и срочността на изпълнение.
Министерският съвет е готов да съдейства на Централната избирателна комисия организационно и технически в рамките на своите правомощия. С оглед осигуряването на максимално добра координация между двете институции по подготовката на предстоящите предсрочни избори правителството предлага да бъде проведена среща в най-кратки срокове.
