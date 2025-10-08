ИЗПРАТИ НОВИНА
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:56Коментари (0)1006
©
"След седмици с облаци и валежи, октомври сменя лицето си! Според последните прогнози (ECMWF и GFS) към средата и края на месеца над Балканите ще се настани много топла въздушна маса от Северна Африка.

След 20-22-ри октомври... Температурите на 850 hPa ще достигнат +15°C и повече, което означава, че в ниските части ни чакат 25–27°C – почти летни стойности!

Докато Северозападна Европа ще потъне в студен въздух, ние ще се радваме на топло, сухо и стабилно време – истинско "циганско лято“ в края на октомври.

Най-топлите дни се очакват около 20–25 октомври. Извадете тениските отново – есента временно отстъпва място на лятото!", съобщиха от Meyeo Balkans.







