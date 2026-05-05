До 28 градуса достигнаха температурите в днешния следобед. Те са регистрирани в 15.00 часа във Видин. Това е бил най-топлият български град към този час. Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към същия час в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:

- София 23 градуса

- Пловдив 24 градуса

- Варна 18 градуса

- Бургас 16 градуса

- Русе 25 градуса

- Стара Загора 22 градуса

- Благоевград 25 градуса

Прогнозата за днес

До края на деня ще бъде предимно слънчево. Над Южна България и планинските райони ще има развитие на купеста облачност, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, за София - около 23°.

Прогноза за България за 06.05.2026

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи и ще се доближи до средното.

През нощта ще бъде предимно ясно, с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 6°. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23° и 28°, в София – около 25°.

В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще си развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. По високите части вятърът ще е от север-северозапад, но след обяд ще се ориентира от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.