|Лоши данни за рентата на земята
Средната годишна цена на наема на обработваема земя и постоянно затревени площи е била приблизително 295 евро на хектар, което е увеличение с 6,4% в сравнение с 2023 г. (277 евро), показват данни на официалната европейска статистика Евростат, цитирана от БНР.
Сред страните с налични данни, най-високата средна цена за 1 хектар обработваема земя е била в Малта (201 263 евро), следвана от Нидерландия (96 608 евро) и Португалия (76 556 евро).
Най-ниските средни цени на обработваемата земя са регистрирани в Латвия (4 825 евро за 1 хектар), Литва (5 590 евро) и Словакия (5 823 евро).
Данните на Евростат за България показват, че средната цена за 1 хектар обработваема земя се е повишила през 2024 г. с 5,98% до 8679 евро от 8189 евро година по-рано.
В осем други страни от ЕС средната цена за 1 хектар обработваема земя е била по-ниска от тази в България, показват още данните на Евростат.
В същото време наемането на 1 хектар обработваема земя е било най-скъпо в Нидерландия, със средна цена от 941 евро годишно, следвана от Дания (580 евро) и Гърция (509 евро).
За разлика от това, цените за наем на земя са били най-ниски в Словакия (69 евро), Хърватия (76 евро) и Малта (92 евро).
В България средната цена на наемане на 1 хектар обработваема земеделска земя през 2024 г. е била 303 евро, като тя се е понижила с близо 2,9% спрямо 312 евро средна цена през 2023 г.
