Българският имотен пазар навлиза в нов етап на развитие. Според водещи брокери, през следващите две-три години търсенето на жилища ще остане стабилно, а цените ще продължат да растат със сериозни темпове – между 8% и 12% на година, в зависимост от населеното място.

Основните двигатели на растежа са повишаващите се доходи, нуждата от по-качествена жизнена среда и стабилното банково кредитиране.

Лихвите остават ниски благодарение на еврото

Едно от най-значимите събития за пазара е влизането на страната ни в еврозоната. С този ход задължителните минимални резерви на банките бяха драстично понижени от 12% на 1%. Това освободи огромен ликвиден ресурс, който позволява на финансовите институции да продължат да отпускат ипотечни кредити при изгодни условия. В момента между 50% и 60% от сделките се реализират именно чрез банково финансиране.

България в търсене на по-просторни домове

Интересен акцент в анализите е фактът, че страната ни е на предпоследно място в ЕС по среден размер на жилищата – едва 81 кв. м спрямо средноевропейските 103 кв. м. В комбинация с високата пренаселеност, това кара все повече млади хора да търсят ново строителство, тъй като старите панелни жилища вече не отговарят на модерните нужди. Локацията остава ключов фактор за инвестиция. Нарастващите заплати позволяват преместване в по-луксозни имоти.

Навлизат "големите играчи“

С приемането на еврото се очаква промяна в мащаба на инвестициите. Прогнозите сочат навлизането на институционални инвеститори, които ще изкупуват по 50-100 апартамента наведнъж, за да създават мащабни портфейли за препродажба на глобални фондове. Този процес, макар и признак за развит пазар, може да доведе до допълнителен натиск върху цените нагоре.

Себестойност до 3000 евро на кв. м

Строителството поскъпва не само заради материалите, но и поради дефицита на подходящи терени в София и големите градове, както и заради поскъпването на труда. В най-желаните зони себестойността на новото строителство с включени екстри вече може да достигне 3000 евро на кв. м., пише "Труд".