|Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна с напрежение заради промените в ИК
Пленарният ден започна с желанието на управляващото мнозинство да бъдат гласувани на второ четене в зала промените в Изборния кодекс, които бяха вкарани като извънредна първа точка за деня. От "Продължаваме промяната-Демократична България" поискаха прегласуване, предшествано от проверка на кворума. Преди да успеят да гласуват, Ангелов поиска почивка заради предизвикан смут в залата, която от 10 минути стана над час и половина.
Още два пъти депутатите се опитаха да започнат работа, но без успех. При двата опита за "преброяване" едва 116 депутати се регистрираха.
