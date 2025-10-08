Лимитът на ваучерите за храна може да се увеличи

© Ново проучване "Food Barometer 2025“ разкрива, че близо 45% от служителите в България харчат повече от 10 лв. на ден за обед, което надвишава максималния необлагаем лимит за ваучери за храна от 200 лв.



Изследването е проведено сред 5400 служители в страната през месеците юни-август 2026 г. и е публикувано от Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България.



Според резултатите от проучването настоящият лимит от 200 лв. се оказва недостатъчен. Експертите препоръчват увеличаването му до 300 лв., като причина е растящата инфлация и отказът на над 70% от работещите да правят компромис с качеството на храната.



В същото време служителите са склонни да ограничат други разходи като техника, туристически услуги и посещения на ресторанти, но не и разходите за храна.



Близо три четвърти от анкетираните посочват, че ваучерите за храна увеличават покупателната им способност. Те не са готови да се лишат от тях и искат да ги използват за по-качествени и полезни хранителни продукти.



Интересно е, че 40% от служителите биха обядвали с ваучери всеки ден, без да надвишават месечния си лимит, ако стойността им бъде увеличена.



Проучването показва, че 94% от работещите одобряват електронните ваучери за храна.



Според изводите от проучването, ваучерите за храна не са просто удобство, а пряко влияят върху начина на хранене, живота и бюджетното планиране на служителите. Увеличаването на стойността им може да се разглежда като реална инвестиция в по-здравословни хранителни навици и по-добро качество на живот.