ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Лимитът на ваучерите за храна може да се увеличи
Изследването е проведено сред 5400 служители в страната през месеците юни-август 2026 г. и е публикувано от Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България.
Според резултатите от проучването настоящият лимит от 200 лв. се оказва недостатъчен. Експертите препоръчват увеличаването му до 300 лв., като причина е растящата инфлация и отказът на над 70% от работещите да правят компромис с качеството на храната.
В същото време служителите са склонни да ограничат други разходи като техника, туристически услуги и посещения на ресторанти, но не и разходите за храна.
Близо три четвърти от анкетираните посочват, че ваучерите за храна увеличават покупателната им способност. Те не са готови да се лишат от тях и искат да ги използват за по-качествени и полезни хранителни продукти.
Интересно е, че 40% от служителите биха обядвали с ваучери всеки ден, без да надвишават месечния си лимит, ако стойността им бъде увеличена.
Проучването показва, че 94% от работещите одобряват електронните ваучери за храна.
Според изводите от проучването, ваучерите за храна не са просто удобство, а пряко влияят върху начина на хранене, живота и бюджетното планиране на служителите. Увеличаването на стойността им може да се разглежда като реална инвестиция в по-здравословни хранителни навици и по-добро качество на живот.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: България имa най-голяма минимална работна заплата спря...
12:34 / 08.10.2025
Асен Василев отговори на Пеевски: Много ни надценява!
12:26 / 08.10.2025
Голямата промяна идва, електронната идентичност ще засегне живота...
11:31 / 08.10.2025
Предупредиха туристите, които догодина ще летуват в Елените
11:17 / 08.10.2025
Икономист: Купил си имот за 100 хил. евро, сега струва 200 хил. е...
11:49 / 08.10.2025
НИМХ промени прогнозата си за днес, обяви червени кодове
11:46 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Диляна Попова се сдоби с богат милиардер
09:02 / 07.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS