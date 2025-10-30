Лили Иванова: Поклон! 

© Поклон пред паметта на твореца, човека и приятеля Иван Тенев! Мир на душата му! Това написа във Фейсбук профила си примата на българската естрада Лили Иванова след новината за смъртта на Иван Тенев.



По-рано днес от Съюза на артистите в България съобщиха за смъртта на журналист, художник и общественик.