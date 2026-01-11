ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лидерът на "Възраждане": Най-вероятно Гюров ще е следващият служебен премиер
"Гюров най-вероятно, защото Радев има два избора – човек на Пеевски или Гюров“, каза той в ефира на БНТ в отговор на въпрос кой ще бъде следващият служебен премиер, посочен от президента Румен Радев.
Лидерът на "Възраждане" подчерта, че има огромна пропаст между елита и народа.
"И точно поради тази причина на изборите много малка част от хората отиват да гласуват. Защото те не припознават в тези, които гледат по върховете на българската политическа система, свои представители. Те виждат хора, които ги управляват напук."
Костадинов е категоричен, че инфлацията у нас ще продължава да расте.
"Във всяка една от държавите, в които местната валута е била унищожена, следва скок на инфлацията. И това е абсолютно доказано, видимо, ясно и категорично. По време на разговорите и в парламента, пък и в най-различни дебати сме го обяснявали това нещо и може и вие самите да го проверите, защото статистиките са, в крайна сметка, публично достъпни. Така стана и в България и така ще продължава да става, защото ефектът от унищожаването на нашата валута и вкарването на чуждата колониална валута, тепърва ще се усеща. Но пак повтарям, в сравнение с това, което направиха с душата на българите, защото много по-унизително и много по-гадно е това, което направиха с нашето достойнство. Те ни отнеха достойнството управляващите. Те казаха - "вие сте паразити, вие сте никои, ние няма да се съобразим с вас, ние ще ви вземем парите и сега ще работите с това, което ние ви дадем". Това е изнасилване на един народ", каза още той.
